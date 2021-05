DILSEN-STOKKEM

Dinsdag in de vooravond is het nooddak van de beschermde boerderij ‘La Maison du Canal’ in de Warering in Elen door de wind bijna weggeblazen. Uit veiligheid werd de straat tussen de Rozenlaan in Rotem en de Rotemerlaan in Neeroeteren in beide richtingen afgesloten.