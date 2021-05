“De schade na de brand is te groot om nu meteen opnieuw te kunnen starten”, zegt Rob Van Stee. — © Luk Weyens

Halen

Een paar dagen na de zware brand in zijn zaak Huize Nassau heeft Rob Van Stee plannen voor een zomerbar in de tuin van de voormalige pastorie van Zelem. “Volgende week moet duidelijk worden of dat haalbaar is”, zegt hij. Een crowdfunding als steun voor de zaak heeft al meer dan 5.000 euro opgeleverd.