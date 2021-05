3.500 bezwaarschriften tegen leidingstraat door Limburg.

"Geen enkele beslissing is al genomen en elk bezwaar zal serieus genomen worden". Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir over de heisa die in Antwerpen en Limburg is ontstaan over de leidingstraat. Dit ondergronds netwerk van pijpleidingen zal lopen van de Antwerpse haven, dwars door Limburg, naar het Antwerpse Ruhr-gebied.