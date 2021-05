Vandaag is er een storm over ons land getrokken. Die ging gepaard met buien en rukwinden tot 80 kilometer per uur in het binnenland. Het noodnummer 1722 werd ook geactiveerd. Ook in onze provincie kwamen er verschillende meldingen van stormschade binnen.

LEES OOK. Roeiboot van PXL-studenten voor regatta onherstelbaar beschadigd door storm