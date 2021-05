De iconische foto van Nadia Comaneci in Montreal. De 10 ging niet op het scorebord. — © AFP

Ook de legendarische Nadia Comaneci is een slachtoffer van fysiek en psychologisch misbruik in het turnen. Ze werd geslagen, misbruikt en uitgehongerd. Dat blijkt uit archieven van de geheime staatspolitie in Roemenië. Het kindsterretje werd een van de grootste sportvrouwen aller tijden door haar perfectie 10 op de Olympische Spelen van 1976.