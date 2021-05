Dit zag je niet op tv tijdens ‘De mol’: mythische riviermonsters, Sven is het noorden kwijt en Philip leest laatste gedicht voor

Na een sprookjesachtige aflevering van De mol, kreeg Philip het nieuws dat het avontuur voor hem voorbij was. De finale belooft razend spannend te worden, zeker nadat Annelotte, Lennart en Sven toegaven dat ze allemaal Philip als mol in gedachten hadden. Maar wie van de drie is de mol dan wel? Misschien kunnen deze fragmenten die niet op tv vertoond werden, molloten helpen in hun jacht naar de mol.