Minister van Justititie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft dinsdag een bezoek gebracht aan het Fugitive Active Search Team (FAST) in de kantoren van de federale gerechtelijke politie in Brussel. Het FAST heeft in 2021 tot nu toe 143 nieuwe dossiers geopend, 89 voortvluchtigen gearresteerd met de hulp van partners en 20 autonome arrestaties uitgevoerd, maar 1.900 dossiers staan nog steeds open.