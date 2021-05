De Molhemse molen werd afgebroken in 1945 door inactiviteit, te wijten aan de opkomst van elektrisch aangedreven graanmolens. — © Collectie provincie Limburg

Peer

Honderd jaar lang heeft de Molhemse molen van Peer dienst gedaan als graanmolen, maar in 1945 kwam daar een einde aan. Door de opkomst van elektrisch aangedreven graanmolens werd de molen niet meer gebruikt. Intussen is hij ook uit het straatbeeld verdwenen. Vandaag is alleen de molensteen nog terug te vinden op de Steenweg op Wijchmaal.