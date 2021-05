Huiszoekingen in onderzoek naar aankoop mondmaskers bij Avrox

Het Brusselse gerecht heeft vandaag huiszoekingen laten uitvoeren in verschillende Europese landen, in het gerechtelijk onderzoek naar de aankoop van 15 miljoen mondmaskers bij het Luxemburgse Avrox. Dat meldt de krant Le Soir en het nieuws wordt bevestigd door een woordvoerder van het Brusselse parket.

Volgens het parket gaat het om een onderzoek naar onder meer valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, oplichting, witwassen en belemmering van de vrijheid van opbod of van inschrijving.

De regering Wilmès beloofde eind april 2020, in volle coronacrisis, een stoffen mondmasker voor elke Belg. Defensie schreef daarop een openbare aanbesteding uit en ging uiteindelijk in zee met twee firma’s: het Luxemburgse Avrox en de Gentse firma Tweed&Cotton. Die eerste kreeg een levering van 15 miljoen maskers toegewezen. De tweede zou 3 miljoen maskers leveren. Het grootste deel van de maskers is inmiddels uitgedeeld via de apothekers.

Het Brusselse parket had in juni een opsporingsonderzoek geopend naar de aankoop van 15 miljoen mondmaskers bij Avrox. Verschillende bedrijven protesteerden toen tegen die aankoop, omdat ze meenden dat ze ten onrechte waren geweerd bij de aanbesteding, en omdat er heel wat vragen rezen rond het bedrijf, dat geen enkele ervaring leek te hebben in de sector. Het bedrijf zelf verklaarde toen er “het volste vertrouwen” in te hebben dat “dit onderzoek zal bevestigen dat er geen enkel element is dat tegen haar gebruikt kan worden”.

Eind februari raakte echter bekend dat de Avrox-maskers die de overheid bestelde, mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Sciensano adviseerde toen, op basis van een voorlopig onderzoek door de Hoge Gezondheidsraad, de maskers niet meer te gebruiken. De mondmaskers zouden nanodeeltjes zilver en titaniumoxide bevatten. Het rapport van de HGR sloot niet uit dat de toxicologische drempelwaarden bij gebruik overschreden kunnen worden.

