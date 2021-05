Belgische merken Xandres en RectoVerso lanceren sportcollectie

Xandres en RectoVerso, twee merken van eigen bodem, hebben de handen in elkaar geslagen om een sportcollectie te ontwerpen. Het resultaat ligt sinds 30 april in de winkels en is beschikbaar in alle maten die de merken doorgaans aanbieden.

Xandres werkte in het kader van hun Inspiring women-campagne een nieuwe collectie uit in samenwerking met het Belgische sportlabel RectoVerso, waarvan onder meer onze kroonprinses Elisabeth fan is. De royal werd vorig jaar tijdens het joggen gezien in een legging van het label, opgericht door Camille Liebaert.

Het is de eerste keer dat het damesmodemerk zich toespitst op een sportieve lijn en de collab resulteerde in twee stuks: een zwarte mesh top en een bijpassende legging. Die kan dankzij een speciale technologie lichaamswarmte omzetten in infraroodstralen en zo de doorbloeding verbeteren. Zowel de top als de legging zijn beschikbaar vanaf maat S tot XXL in beide (web)winkels. De top kost 95 euro, de legging is van jou voor 165 euro.