Post voor mama: 5 illustratrices maken kaartjes voor Moederdag

Geen inspiratie voor een origineel moederdagwens? Wij ook niet. Dus vroegen we vijf topillustratrices om op eigenzinnige wijze hun wensen over te maken op evenveel kaartjes. Je vindt er zeker één dat per-fect bij jouw mama past.

Kelly Hortense van Loon

© Kelly Hortense van Loon

“Als mama is het leven soms een festival. Je hebt wallen, hangt vaak vol ‘kots’, je slaapt te weinig en er is altijd te veel lawaai op de camping (of in de speelkamer). Feestje! Mijn wens aan alle mama’s: dat de koffie warm mag zijn en dat de headliners op je festival lang zullen uitslapen.”

Met groetjes van illustratrice Kelly Hortense van Loon. Zij is, naast fervent festivalganger, ook leerkracht. En bovenal mama van Titus en Pablo.

Jenny Stieglitz

© Jenny Stieglitz

“Voor alle liefste én beste mama’s, mama’s die ongewild geen mama zijn of hun kind verloren, mama’s die er niet meer zijn of die we niet kunnen vastpakken, biologische mama’s en alle andere moederrollen. Om al die mama’s in de bloemetjes te zetten of te troosten als Moederdag niet als een feestdag voelt.”

Met groetjes van de Houthalense Jenny Stieglitz. Zij illustreert, op vraag van instellingen, maar ook vrij. Ze maakt het complexe bevattelijk. Haar personages charmeren door hun trivialiteit, maar zijn tegelijk pijnlijk herkenbaar.

Katrien Vanderlinden

© Katrien Vanderlinden

“Ik tekende een kind dat een heel groot boeket aan z’n mama geeft, of omgekeerd: je kan niet precies zeggen wie geeft en wie ontvangt. Ik ben zelf mama en ik ben op Moederdag ook altijd heel dankbaar en fier dat ik mama mag zijn van twee prachtige zoontjes.”

Groetjes van Katrien Vanderlinden. Zij is regisseur, art director, muurschilderaar en grafisch kunstenaar.

Karen François

© Karen François

“Zeg het eens zonder bloemen, en straight to the point: Bedankt mama!” Karen François verwoordt het met droge humor en in vette letters. Ze maakt er een sport van (niet letterlijk, bewegen is niet haar ding) om een grappige draai te geven aan banale dingen.

Groetjes van Karen François (koaren.be). Deze content creator ken je van de ik wil naar huis-zakken.

Lars en Timo

© Kaart Blanche

“Waar de mama is, daar voelen we ons thuis. Niets beter dan de goede zorgen van een moeder, zij is dé persoon die je altijd weet gerust te stellen, of toch meestal. En oh, de home cooked meals mogen we zeker ook niet vergeten!”

Groetjes van Lars en Timo van Kaart Blanche. Deze wenskaartmakers proberen door middel van kaartjes wat meer liefde, support en luchtigheid de wereld in te sturen. Als ze een glimlach op iemands gezicht kunnen toveren, is hun missie geslaagd. “Trying to make the world a better place, one card at a time” is niet voor niets hun motto.

Kaartjes zelf delen? Surf naar onze Instagrampagina, kies je kaartje en stuur het via het vlieger-icoontje naar je mama.