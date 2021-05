Hoe laad je een elektrische auto het best op? Het prijsverschil hangt sterk af van de (gekozen) oplaadformule. Opladen thuis aan het stroomnet gaat traag, maar is een pak goedkoper dan aan een publieke laadpaal. Aan een publieke snellader duurt het slechts een half uurtje, maar betaal je wel meer dan wanneer je benzine of diesel zou tanken.