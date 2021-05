De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man uit Geetbets veroordeeld tot twintig maanden gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor de valse bommelding die hij maakte in het Hof van Beroep in Antwerpen. Via een mail had de man laten weten dat er een bom zou ontploffen indien al veroordeelde ‘onschuldige burgers’ niet vrijgesproken zouden worden.