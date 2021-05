Paalse Kapeltjes opgeknapt en opgefrist

Tijdens z’n wandelingen merkte de pastoor dat de kapel in de Kapelstraat een opknapbeurt nodig had. Ook aan de schoolpoort van Spectrumcollege campus Paal Olvi was er een mooie nis maar zonder beeld. Na een oproep in het parochieblad kwamen vrijwilligers samen om de kapel, coronaproof, op te knappen en te versieren. Ook in de nis werd een Mariabeeld geplaatst met een plexi ervoor om vandalisme te voorkomen. Ook de Mariakapel in de kerk kon, door het veelvuldig branden van een kaars, een verfrissing gebruiken. Pastoor Geert en parochiaal assistente Patricia stroopten de mouwen op en begonnen aan de karwei. De beelden kregen een wasbeurt alsook de muur achter het Mariabeeld. En of je het verschil zag. Hier kan men weer rustig een gebedje doen, even bezinnen of een boodschap in het boek schrijven.