Laatste likje verf aan historisch kerkhofje in Paal

Het laatste werkje aan het Calvariekruis is met het laatste likje verf afgerond. De firma Reman had eerst het afdakje gecontroleerd en het stuk dat moest vervangen worden volledig juist nagemaakt. Het dakje werk gecontroleerd in welke kleur het origineel geverfd was. Het zinkenbovenlaag van het dak met een loodband in de muur ingeslepen en afgekit zodat er geen water meer kan doorsijpelen. En dan begon het schilderen: groen aan de binnenkant en roodbruin aan de buitenkant. Het Christusbeeld nog even nagezien en daar waar moest nog even met een penseel bijgewerkt.