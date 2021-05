Vlaams minister Lydia Peeters leert over de dodehoekspiegel bij Gobo Transport & Logistics

Dinsdagnamiddag bracht Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) een bezoek aan Gobo Transport & Logistics in Lanaken. Ze feliciteerde het bedrijf met de onlangs gewonnen ‘Safety Award’ en ook voor de voortdurende inspanningen inzake verkeersveiligheid. Samen met de leerlingen van het vijfde leerjaar van de Vrije Basisschool Jan Rosier volgde ze even voordien een les over de dodehoekspiegel.

Jaarlijks gebeuren er in Vlaanderen 35 tot 40 dodehoekongevallen, waarvan één derde met ernstige afloop. Gobo Transport & Logistics is zich bewust van dit gevaar. “Al voor het 19de keer organiseren wij sessies over verkeersveiligheid voor de schoolkinderen van het derde en vijfde leerjaar uit Lanaken. Gedurende twee dagen bereiken we op die manier 600 leerlingen. Ze ontvangen praktische en theoretische tips om uit de gevarenzones van een vrachtwagen weg te blijven. Ook onze eigen chauffeurs krijgen voortdurend trainingen over de vele aspecten van veiligheid” aldus Jurgen Gobyn, CEO van Gobo.

Minister Peeters is overtuigd van de aanpak van het Lanakense bedrijf. “Ik wil blijven inzetten op verkeerseducatie en dus ook op de lessen rond de gevaren van de dodehoek bij vrachtwagens. Leren over het verkeer, daar ben je nooit te oud of te jong voor. Bij Gobo hebben inmiddels al meer dan 7.000 kinderen de voorlichting gevolgd. Dat verdient navolging van andere scholen en bedrijven. Nu reeds zetten we hierop in via de verbetering van onze infrastructuur, sensibilisering en educatie. In de zomer krijgen deze aspecten extra aandacht in het nieuw verkeersveiligheidsplan dat op dit ogenblik in voorbereiding is” aldus de minister.