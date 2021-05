De nieuwe, supervrouwelijke look die de Amerikaanse popster Billie Eilish (19) toont op de meest recent Vogue-cover is intussen de hele wereld rondgegaan. Werkelijk overal maakt de blondine een grote indruk in haar korset. Maar waar hebben we die stijl eerder gezien? En wat is de kans dat het korset straks ook in onze kleerkast een plaatsje verovert?