‘Verleidelijke’ oplichting: fraudeurs sturen via sms dat je 120 euro coronacompensatie krijgt

De laatste dagen doet opnieuw een ‘verleidelijke’ vorm van phishing de ronde in Limburg. Dit keer wordt de ‘valse’ boodschap via sms verstuurd. Fraudeurs beweren dat de federale overheidsdienst 120 euro toekent ter compensatie van het inkomensverlies als gevolg van Covid-19.

Het gaat hier wel degelijk om oplichting. De link die via de sms aanklikbaar is, leidt naar verschillende soorten banken waaruit bezoekers hun eigen bank kunnen kiezen. Maar wie er op klikt loopt het risico geld kwijt te spelen in plaats van te ontvangen. Dikwijls zijn het taalfouten of slechte zinsconstructies die al een belletje moeten doen rinkelen. Bij deze phishing-sms doen de oplichters zich voor als medewerkers van de federale overheid. Maar op de site waar de link naar toe leidt staat dan weer het logo van de Vlaamse overheid. “Dat toont al aan dat het om bedrog gaat”, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Overheid vraagt nooit betalingen via sms

Bij de Federale Overheidsdienst Financiën zijn ze duidelijk: “We merken dat er bijna iedere dag een andere vorm van phishing opduikt. Het is belangrijk in acht te nemen dat de FOD Financiën nooit betalingen vraagt via sms. Dat gebeurt enkel via een verzekerd portaal. Soms lijkt een e-mailadres goed op het officieel adres, maar je kan dat best checken op onze officiële site. De manieren om betalingen aan FOD Financiën te doen zijn beperkt. Ofwel is er het portaal Myminfin, een rekeningnummer dat vanaf het derde cijfer de vier opeenvolgende cijfers 6792 bevat ofwel kan je hiervoor terecht in één van onze kantoren.”