Zwembad Neptunus blaast 50 kaarsjes uit

Bijgestaan door enkele andere badmeesters leerde Fernand heel wat kinderen uit Riemst zwemmen. Hij gaf zijn zwemmicrobe al snel door aan zijn kinderen. In 1996 ging het zwembad over op zoon Ronald. Daarna volgden er vele renovaties en uitbreidingen. Zo kwam onder meer binnenspeeltuin erbij en werden het zwembad en het cafetaria uitgebreid. Ook werd er nog een volledig nieuw terras aangelegd. De tijd is er in al die jaren niet blijven stilstaan.Ronald, zijn vrouw Silvie en zijn zus Arlette werken nog steeds in het zwembad. Intussen is ook de derde generatie al actief in het zwembad: kleinzoon Senne geeft zwemlessen en tweelingzus Sofie helpt in de cafetaria. In die 50 jaar hebben ontelbaar veel kinderen van Riemst en zelfs ver daarbuiten de knepen van het zwemmen geleerd. Er zijn heel wat traantjes gevloeid, maar er werd ook veel plezier gemaakt. De familie Vangermeersch had dit jubileum graag willen vieren en herinneringen opgehaald met iedereen die er ooit heeft leren zwemmen. Helaas gooit corona ook hier roet in het eten. De familie wil dan ook iedereen bedanken voor het jarenlange vertrouwen en gaat er voor minstens evenveel jaar opnieuw tegenaan.