Opnieuw meer bestuurders onder invloed van drugs dan alcohol bij controles in Voeren

In het Nederlands-Belgische grensgebied in Voeren blijkt opnieuw dat drugs een veel voorkomend probleem vormen in het verkeer. De lokale politie heeft er een actie georganiseerd samen met de federale Wegpolitie en de federale Hondensteun. De bureelwagen van de partnerzone Bilzen-Hoeselt-Riemst was aanwezig.

De politie heeft in totaal 32 voertuigen en 74 personen gecontroleerdop de E25-snelweg in Moelingen. Bij de 21 drugsbezitters ging het vooral om gebruikshoeveelheden. Vier geseinde personen werden gecontroleerd en mochten beschikken.

Lachgas

Niet alleen drugs ook lachgas duikt steeds vaker op in het verkeer. Een persoon had lachgas bij en kreeg een GAS-boete.

