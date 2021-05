Producent van banden voor veldrijders Wout van Aert en Mathieu van der Poel in Italiaanse handen

De Italiaanse fietsbandenmaker Vittoria neemt het Nederlands A. Dugast over. Dat bedrijfje specialiseert zich in handgemaakte banden voor zowel op de baan, de weg als bij het veldrijden. Onder meer Wout Van Aert en Mathieu van der Poel rijden in het veld op de banden van A. Dugast, net als Marianne Vos.

A. Dugast is van oorsprong een Frans bedrijf, maar werd in 2002 overgenomen door de Nederlander Richard Nieuwhuis, die de productie naar Oldenzaal verplaatste. De bandenmaker is toonaangevend in het maken van katoenen en zijden banden. Met name in het veldrijden is het bedrijf een grote naam.

Het Italiaanse Vittoria denkt te kunnen profiteren van de kennis van A. Dugast op het gebied van de productie van fietsbanden van katoen en zijde, terwijl het Nederlandse bedrijf andersom baat heeft bij de kennis, productiecapaciteit en het geld van Vittoria.

Zowel de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma van Van Aert als de Belgische Alpecin-Fenix-ploeg van Van der Poel rijdt op de weg op Vittoria-banden. De veldrijders van beide ploegen rijden in de winter op banden van A. Dugast.

Hoeveel Vittoria betaalt voor het Nederlandse bedrijf is niet bekendgemaakt.