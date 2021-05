Aanvraag gelekt: Melinda Gates zette scheiding van Bill in, geen voorhuwelijks contract

Bill en Melinda Gates hadden geen voorhuwelijks contract. Dat blijkt uit de scheidingsaanvraag bij de rechtbank in Seattle, die kon worden ingekeken door de Britse tabloid ‘The Sun’. Daarin staat ook te lezen dat het mevrouw Gates was die de aanvraag indiende, omdat haar huwelijk met de Microsoftoprichter naar eigen zeggen “onherstelbaar” was.