21 meter breed graffitiwerk op gevel van Wara in Stalenstraat

Als het kunstwerk klaar is zal er een fietsende jongen te zien zijn die dromerig door die vallei met kenmerken van de Stalenstraat trapt. Het werk wordt gefinancierd met middelen van de lokale overheid. Directeur Olivier Strauven, gedelegeerd bestuurder van de Wara, is blij met het initiatief. Onder meer ook omdat er een stukje historiek van de Wara en de Stiemerbeekvallei wordt in verwerkt maar vooral ook omdat de aantrekkingskracht van de Stalenstraat er mee wordt opgekrikt. Inmiddels krijgt ook de vergroening van de Stalenstraat vorm. Op diverse plaatsen werden stoeptegels weggehaald om plaats te maken voor vruchtbare grond. De spandraden waaraan de groeiende planten zich kunnen vasthouden staan. Binnen enkele dagen volgen de plantjes. “Ook dit financiert de stad”, zegt schepen Toon Vandeurzen (CD&V). “De eigenaars staan in voor het onderhoud van de planten. De vergroening is dan ook een belangrijk ijkpunt voor de Stalenstraat.”