Ontwortelde boom verspert E313 in Hoeselt

Dinsdagmiddag heeft een ontwortelde boom een tijdlang de E313 in Hoeselt versperd. De boom belandde net voor een gevangenentransport op het asfalt. Als bij wonder gebeurde er geen ongeval.

Door de versperring vormde zich een file richting Hasselt. Het gevangenentransport was onder begeleiding van een anonieme politiewagen. Het verkeer moest wachten tot de brandweer van Hoeselt de snelweg had vrijgemaakt. De opruiming gebeurde vlot. Het was gelukkig geen al te dikke boom. maw