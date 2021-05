ACV wil af van nieuwe parkeerbeleid Hasselt: “Pesttarieven voor de modale mens”

Hasselt

“Pesttarieven voor de modale mens”. De kritiek op het parkeerbeleid in Hasselt blijft maar aanzwellen. Ook ACV Limburg mengt zich in de discussie en noemt de nieuwe parkeertarieven in Hasselt asociaal. ACV Limburg en al de nevenorganisaties, die op het stationsplein in Hasselt liggen, eisen een herziening van het parkeerbeleid in Hasselt-Centrum. Een overleg met het stadsbestuur heeft niets opgeleverd. De werknemers op de hoofdzetel, maar ook de vele burgers die in normale tijden elke week het ACV bezoeken, betalen zich blauw aan parkeergeld, klinkt het.