“Let’s stick together”, hou vast aan elkaar. Dat is de boodschap op de internationale dag van de brandweer. Een slogan die vandaag meer dan ooit van toepassing is. De brandweer werd het afgelopen jaar constant ingezet bij het patiëntentransport tijdens deze coronacrisis. Ook voor de brandweer was het dus aanpassen. Het mentale leed dat ze ondergaan proberen ze dan ook te delen met elkaar.