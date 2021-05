Acteur Mark Wahlberg komt dertien kilo bij in drie weken

Het afgetrainde lichaam van acteur Mark Wahlberg is niet meer. Tegenwoordig heeft de acteur een dad bod, beter bekend als het mannelijke lichaamstype waar geen sixpack zichtbaar is. Op drie weken tijd kwam hij dertien kilo bij. Die gewichtstoename staat volledig in het teken van zijn nieuwste, aankomende film Father Stu. Daarin speelt hij een boxer die beslist om zijn leven volledig om te gooien en priester te worden.

Wahlberg, die reeds ervaring heeft met gewichtsschommelingen in naam van de cinema, zit nog niet op zijn uiteindelijke streefgewicht. Hij moet nog eens negen kilogram bijkomen. Zijn proces staat onder deskundige begeleiding van kok Lawrence Duran. De chef zorgt ervoor dat de acteur dagelijks veel calorierijke, maar gezonde voeding binnenkrijgt in plaats van fastfood. Het is immers de bedoeling dat de ster na de opnames zijn vet vlot kan omzetten in spiermassa.