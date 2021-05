Flor Bressers wordt gezocht in verschillende grote drugsonderzoeken en is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. — © Federale politie

Antwerpen

Het Antwerpse parket en de federale politie hebben een signalement verspreid van de voortvluchtige topcrimineel Flor Bressers (35), alias De Universitair. Bressers moet in Antwerpen nog een celstraf van vier jaar uitzitten wegens een ontvoering en mishandeling in het criminele milieu. Hij wordt ook gezocht als hoofdverdachte in het grote cocaïnedossier Kriva Rochem.