Dit is de sprong waarmee Tachina Peeters goud won op EK tumbling: “Gsm staat niet meer stil”

De 23-jarige turnster Tachina Peeters kwam zondag als beste uit de kwalificaties. Met 70,800 punten liet Peeters nipt de Russische Viktoriia Danilenko (70,600) en de Française Candy Briere-Vetillard (67,500 punten) achter zich. Evi Milh werd zesde met 63,600 punten.

In de teamfinale vrijdag haalde Peeters samen met Evi Milh en Laura Vandevoorde al brons. Het was al van 1993 geleden dat er een Belgisch meisjesteam deelnam aan het EK tumbling. Peeters moet zich nog in de arm knijpen om het te geloven. “Het is echt een grote droom die uitkomt. Mijn gsm heeft nog niet stilgestaan. Al die reacties doen enorm deugd. Het maakt me vooral blij dat mijn familie en vrienden trots op me zijn.”

De uit Beerzel afkomstige Peeters bevestigde in de finale haar favorietenstatus met een spectaculaire oefening. Ze ging volledig op in de ‘doel-strek-door’. ‘Vooral timing is daarbij cruciaal’, vertelt ze.

‘Illegale knuffel’

Corona zet dan wel geen domper op haar feestvreugde, toch verzuurt het de sfeer van de competitie wel wat. Peeters mocht het hotel niet uit, en contact leggen met andere teams was ook niet evident. Maar het lastigste vond ze toch het verbod op knuffelen. “Het voelt erg tegennatuurlijk om na zo’n sprong niemand in de armen te mogen vliegen.”

In november wacht het Wereldkampioenschap in Bakoe, Azerbeidzjan. (cevt, lm)