Belgische topsportvrouwen sturen open brief naar politici: “Schijnwerpers bijna uitsluitend gericht op mannen”

Judoka Charline Van Snick, de oprichtster van ‘Balance Ton Sport’, roept samen met een veertigtal andere bekende topsportvrouwen onze vaderlandse politici op om de ongelijkheid in de sportwereld aan te pakken. “Er zijn uitzonderlijke vrouwen nodig (Kim Clijsters, Justine Henin, Nafissatou Thiam – om er maar een paar te noemen) om een minimum aan media-aandacht te verdienen”, klinkt het in een open brief.