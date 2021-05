Muzemix krijgt Europese primeur

Nele Sluismans, een lid van het popkoor ‘Sugar&Spice’ legt uit hoe gebruiksvriendelijk het systeem is: “In het begin moet je goed nadenken hoe je alles in mekaar zet, maar na enkele keren is alles snel opgestart. Dit is een ongelooflijke ervaring, zelfs al kunnen we niet fysiek samenkomen. Het geeft zo’n stevige boost om terug als koor te kunnen samenzingen. De eerste keer dat we met enkele koorleden terug samen zongen, kreeg ik echt tranen in mijn ogen. Het is gewoon zo tof om elkaar terug te horen zingen.”Samen zingen werd helaas onder druk gezet door dat vieze beestje dat ons al meer dan een jaar onder de knoet houdt. Muzemix koos ervoor om desondanks de wekelijkse repetities te laten doorgaan.“Het was niet makkelijk om iedereen gemotiveerd te houden, maar dankzij een enthousiaste groep leden en vrijwilligers zijn we blijven volhouden”, zo verklaart dirigente Sofie Brockmans die een jaar lang alle truken uit de doos gehaald heeft om de drie popkoren van Muzemix online actief te houden. Online samenzingen met internetvertragingen resulteert in kakofonies. Gangbare videoconferentie-oplossingen zoals Zoom en Teams zijn meestal geoptimaliseerd voor spraak, onderdrukken stille stemmen en zijn ongeschikt voor muziek en theater vanwege de lange tijdsvertragingen. Er bestaan wel enkele commerciële systemen, maar deze zijn financieel en/of technisch erg hoogdrempelig en schieten vaak toch nog tekort. Wie in het laatste jaar heeft geprobeerd om bijvoorbeeld 'Happy Birthday' te zingen in een online videoconferentie of om samen synchroon af te tellen '10..9..8..7..6..5...', zal aan den lijve hebben ondervonden tot wat dat kan leiden.Muzemix bleef zoeken naar online mogelijkheden om samen te zingen. De vreugde was dan ook ontzettend groot toen Saartje Brockmans, bestuurder van Muzemix, in haar professioneel netwerk in Duitsland een samenwerking kon aangaan met Digital Stage, een non-profit initiatief dat een jaar geleden naar aanleiding van de coronacrisis in Duitsland opstartte. Mede dankzij het Vlaamse Corona-Noodfonds voor de cultuursector kon Muzemix het nodige materiaal (audio-interfaces, micro’s, koptelefoons en mini-computertjes) aanschaffen. De twee zussen bereidden alles voor, inclusief handleidingen met laagdrempelige instructies voor de koorleden. Eind maart werd gestart met de testfase. Bij de testmomenten konden ze rekenen op bijkomende ondersteuning van andere vrijwilligers alsook van zeer geëngageerde koorleden die wilden helpen om dit concept waar te maken. Intussen is samenzang mogelijk voor 10 à 12 koorleden tegelijkertijd. Momenteel wordt verder uitgezocht om meerdere koorleden in het systeem op te nemen.De enthousiaste reacties van de koorleden zijn boven verwachting. Jessie Rutten, lid van het popkoor Sugar&Spice vond het geweldig: “Ik ben terug gemotiveerd om elke vrijdag mee te zingen. Ik kijk uit naar de volgende repetitie! Zo leuk dat Muzemix dit allemaal zo kon kan regelen!”. Vanessa vervolgt: “Ik had niet verwacht dat het me zoveel zou doen. Fysiek is uiteraard nog beter, maar al een deel van je koorcollega’s horen is geweldig. Zo heb ik er terug zin in!”Ook Merel Schouteden reageert enthousiast: “Normaal als je online meevolgt, ben je toch afgeleid door je schoolwerk soms, maar nu was het echt heerlijk en een verademing!”. Blozend vult Emma Snijders aan: “We werden lui, we hoefden niet meer ons best te doen. Dat merk je nu ook. De zang zit nog niet altijd goed omdat we zolang niet meer samen hebben gerepeteerd. Maar toch was het heerlijk om mekaar terug te horen zingen. Dat geeft een lichtpuntje in deze tijden”.“Het is ook heel mooi om te zien hoe jullie iedereen hielpen om met het materiaal aan de slag te gaan. Als mama van een zorgenkindje maakt dat mijn hartje warm”, zegt Nihdi. Bij Muzemix zijn mensen met een beperking absoluut welkom. Net voor deze mensen is samen zingen erg belangrijk! Digital Stage kan de sociale samenhang en mentale gezondheid versterken. Ook vanuit een ziekbed of andere locatie kan je deelnemen aan repetities en evenementen.