Foutief geparkeerde vrachtwagenbestuurder valt politie in Genk aan met schaar

Politie Carma controleerde zondagavond op enkele plaatsen in Oudsbergen en Genk het zonaal verkeerverbod voor zwaar vervoer. Twaalf vrachtwagenbestuurders krijgen een proces-verbaal omdat ze verkeerd stonden geparkeerd. In de Hengelhoefstraat in Genk reageerde een 32-jarige trucker uit Sint-Joost-ten-Node erg agressief. Hij stelde zich weerspannig op en dreigde met een schaar. Daarmee wilde hij zichzelf iets aan doen, en hij haalde ook uit naar de agenten. De politie kon de man tot bedaren brengen. Niemand raakte uiteindelijk gewond.

De dertiger werd in de boeien geslagen. In het politiekantoor is hij verhoord. Zijn vrachtwagen bleek niet gekeurd en was niet verzekerd. De politie liet de vrachtwagen takelen. In zijn lik-op-stukaanpak heeft het parket Limburg de man via snelrecht gedagvaard. Hij zal dus snel voor de rechtbank moeten verschijnen. maw