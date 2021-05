Moederdagtip. Cadeautjes voor mama onder de 25 euro

Onze selectie

Voor een verkwikkende douche

Douchen tussen rozenblaadjes. Caudalie, 6,60 euro.

be-nl.caudalie.com

Perfecte rode lippen

Rode lippen om jaloers op te zijn met deze Ruby Woo-bestseller in reisformaat. MAC, 12,50 euro.

www.maccosmetics.be

Lentegeurtje

Een blend van limoen en een snufje nootmuskaat komen samen in een kruidig, fris parfum. Acqua Colonia, 24,95 euro.

www.bol.com

Juweeltje

Een hangertje in natuursteen en edelstaal. Twice as nice, 15 euro.

www.twiceasnice.be

Lief kaartje

Om te tonen dat je mama met stip op één staat. Olala Grafik, 2,50 euro.

olalagrafik.be

Mama’s mok

Voor je stralende mama, die ook gewoon je beste vriendin is. Glow, 9,95 euro.

shop.glowcommunity.com