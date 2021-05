Van Gucht: “We hebben het virus bij het nekvel, nu mogen we niet te snel lossen”

“We kunnen vandaag hoopvol nieuws brengen”, zegt Steven Van Gucht (Sciensano). De viroloog is blij met de dalende trend in de coronacijfers. “We hebben het virus opnieuw stevig bij het nekvel, we mogen nu niet te snel loslaten."

“De besmettingen en ziekenhuisopnames blijven verder dalen, en de vaccinatiecampagne komt stilaan op kruissnelheid.” Zowel de besmettingen als de ziekenhuisopnames verjongen ook. "De helft van de nieuwe besmettingen komen nu voor bij personen jonger dan 35 jaar", zegt Van Gucht. Het is volgens de viroloog wel bemoedigend om te zien dat het percentage van positieve testen blijft afnemen. Er is een daling van het aantal nieuwe besmettingen bij alle leeftijden, behalve bij kinderen tussen de nul en negen jaar. De besmettingsgraad bij kinderen blijft wel lager dan bij de actieve bevolking. De meeste nieuwe besmettingen vinden plaats bij tieners, maar die cijfers zijn in dalende lijn.

Door de heropening van de scholen wordt meer getest bij kinderen en tieners, waardoor er ook meer besmettingen worden opgepikt. "Er is nu een beter zicht op de virusverspreiding bij kinderen", zei Van Gucht.

Als de huidige daling zich voortzet, zal het aantal bezette bedden op intensieve zorg door covidpatiënten midden juni onder de 500 duiken. Dat is een belangrijke graadmeter voor verdere versoepelingen. "Het kan ook sneller, als de maatregelen goed worden opgevolgd en de vaccinatiecampagne op kruissnelheid blijft", zei Van Gucht.

Mobiliteit

Veel mensen passen het gedrag aan, dat verklaart volgens Van Gucht de gunstige evolutie van de coronacijfers in België. Het niveau van thuisblijven en drukte op het openbaar vervoer zijn hetzelfde als vlak na de krokusvakantie. Er zijn steeds meer verplaatsingen voor het werk, dat zit nu nog 17 procent onder het normale niveau. In de periode januari en februari was dat -25 procent. De verplaatsingen naar de winkel zijn opnieuw gestegen sinds de reservaties zijn afgeschaft en shoppen met twee opnieuw is toegelaten.