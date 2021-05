Een minicompetitie met zes ploegen zal moeten uitwijzen wie dit seizoen de Belgische handbaltitel pakt. Donderdagavond (20u15) staat de inhaalwedstrijd tussen Initia Hasselt en Sporting Pelt op het programma. Beide clubs moeten winnen als ze Bocholt, leider in poule A, nog iets in de weg willen leggen. Het Belang van Limburg zendt, in samenwerking met Sportbeat, deze wedstrijd live uit.