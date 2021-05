Meer dan een op drie te snel aan werken op Gruitroderlaan in Opoeteren

In een uur tijd zijn 71 snelheidsovertreders geflitst aan de werken op de Gruitroderlaan in Opoeteren. Dat is 38 procent van de 185 gecontroleerden. De politie controleerde er maandag na klachten en ongerustheid bij wegenwerkers.

In de Gruitroderlaan zijn wegwerkwerkzaamheden. Arbeiders in gele fluo hesjes werken er op straat. Ze voelen zich onveilig door het verkeer aan snelheid voorbij raast. Uit de omgeving kwamen er ook klachten over overdreven snelheid. Politie Maasland heeft actie ondernomen. Maandag werd de snelheidsradar opgesteld in de straat. Van de 185 passanten reden er 71 te snel. Dat is meer dan een op drie. De hoogste snelheid was 97 km/u. Politie Maasland vraagt iedereen om de snelheidsbeperking te respecteren. Voor de veiligheid van de arbeiders en ook voor een verkeersveilige doorstroming van het verkeer.

De politie kondigt aan dat er nog meer controles zullen volgen. maw