Peutertje belandt in zee na zwaar ongeval, omstander twijfelt niet en duikt erachteraan

Een peuter uit het Amerikaanse Ocean City, Maryland, raakte zondagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de brug over de Assawoman Bay. Door de impact van het ongeval belandde het meisje met haar autostoeltje in zee. Dankzij het koelbloedig optreden van een ooggetuige, die niet twijfelde en meteen in zee sprong, werd ze gered.

De pick-uptruck waar het meisje achterin zat, belandde op zijn zij en kwam half over de vangrail vast te zitten. Het meisje werd hierdoor met haar autostoeltje in zee gekatapulteerd. Een autobestuurder zag wat er gebeurde en twijfelde niet. Hij sprong vanop de negen meter hoge reling in zee en kon het kindje in veiligheid brengen.

De helikopter van de Maryland State Police bracht haar naar het ziekenhuis. Haar toestand is ondertussen stabiel. In totaal raakten zeven personen gewond.

(kabu)

