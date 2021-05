FOD Economie waarschuwt voor koordjes aan kinderkledij: “Kunnen leiden tot ernstige verwondingen”

De FOD Economie waarschuwt ouders die op zoek zijn naar kledij voor hun kinderen voor gevaarlijke “koordjes en accessoires”. “Die kunnen leiden tot ernstige verwondingen of dodelijke ongevallen door wurging of beknelling”, klinkt het.

Uit een Europees rapport uit 2019 bleek dat kleding de derde meest gemelde categorie voor gevaarlijke producten was. Daarom voerde de FOD Economie vorig jaar een eigen controlecampagne uit, die zich vooral toespitste zich vooral toe op “de koordjes en accessoires die aan kinderkledingstukken zitten”: die speelden in het verleden namelijk een rol bij een aantal dodelijke ongevallen met kinderen.

“De koordjes eindigen meestal in een knoop of stopper, waardoor kleine kinderen verstrikt kunnen raken in speeltoestellen zoals glijbanen. Ook oudere kinderen kunnen verstrikt geraken in bewegende voertuigen zoals bussen (deuren), skiliften en fietsen. Dat kan leiden tot ernstige verwondingen of dodelijke ongevallen door wurging of beknelling”, aldus de FOD Economie. De meeste producenten van de geviseerde producten pasten die op vraag van de FOD inmiddels aan.

Tips

“Door deze eenvoudige tips te volgen, koop je veilige kleding voor je kinderen”, luidt de conclusie van de FOD Economie:

Let op met koordjes aan kinderkleding, ze kunnen een wurg- of beknellingsrisico vormen

Kies kleding die aangepast is aan de maat van het kind

Laat schouderbandjes niet onder de taille hangen omdat dat “in” is: de lussen die zo ontstaan, kunnen gekneld raken in een bewegend object (bus, fiets, enz.)

Gebruik voor kinderen jonger dan 7 jaar nooit kleding met koordjes aan het hoofd- en nekgebied: die koordjes zijn niet toegestaan, en zijn gevaarlijk!

Draag geen kledingstuk meer dat een producent of fabrikant om veiligheidsredenen heeft teruggeroepen, en volg de terugroepsinstructie