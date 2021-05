COLUMN RUDI MOESEN: Terrasje doen

Zaterdag 8 mei wordt voor velen een feestdag, een legendarische dag. Na maanden van thuiszitten mogen we eindelijk weer op café of restaurant gaan. De coronacrisis heeft niet alleen voor veel leed en ellende gezorgd. Ze heeft ons ook doen nadenken over ons leven, wat we doen en wat of wie echt belangrijk is. We kunnen weer gelukkig zijn met de kleine dingen zoals een keer op café of restaurant gaan. Hoe erg hebben we daar niet naar uitgekeken?Zaterdag is het zover, dan mogen de terrassen weer open. Voor veel horeca uitbaters is er een ‘eindelijk-gevoel’, want ze zijn al dicht sinds 19 oktober van vorig jaar. Hun reserves zijn op en het is voor velen dan ook, nu of nooit meer. Natuurlijk zullen we ons nog aan een paar spelregels moeten houden: met maximaal 4 bubbelpersonen een 1 tafel, enkel zitplaatsen en voldoende afstand houden, mondmasker aan bij het binnen en buitengaan en het kan maar tot 10 uur ‘s avonds. Het zijn regeltjes waar we nu zeker mee kunnen leven.Het opengaan van de horecaterrassen gaat ongetwijfeld ook een mentale boost geven. Want zowat iedereen heeft er genoeg van. Maar we kunnen nu niet anders dan nog even doorzetten en volhouden. Nu de vaccins volop hun weg vinden naar de massa komt er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Zeker ook voor de velen mensen in de zorg die nu al voor de derde keer alles moeten geven. Logisch dus dat er geen begrip is voor die enkelingen die samen troepen in parken en op pleinen en zich van niks nog iets aantrekken. Die amok maken alsof deze coronacrisis een spel is. Ik kan ze niet begrijpen. Ook ik heb het geregeld moeilijk met de huidige manier van leven. We zijn nu al een jaar bezig met enkel opstaan, werken gaan, eten en slapen. En af en toe wat gaan wandelen. En dan mag ik nog blij zijn dat ik mag gaan werken, wat niet iedereen kan zeggen. Laten we dus nog even volhouden en genieten van elke versoepeling die er de komende weken komt. Een terrasje doen vanaf zaterdag zal ons goed doen, zeker nu het ook nog meer dan 20 graden wordt. Laten we zaterdag allemaal veilig klinken op een mooie toekomst.