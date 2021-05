Hasselt

Enkele leden van SACS maakten onlangs een fietstocht. "De weergoden waren ons goedgezind en tijdens onze tocht van 50 km hebben we kunnen genieten van de bosgeur, de veel gekleurde bloempjes in de velden en de dieren in de weide. Zeker voor herhaling vatbaar en dan kunnen we ook een gezellig genieten van een terrasje", klinkt het.