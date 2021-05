Kleuters van Stokrooie hebben groene vingers

Hasselt

De Kleuters van de Startlijn in Stokrooie zijn in de ban van de kleine moestuin die ze op de speelplaats hebben gemaakt. Het begon met een vierkante meter, maar dat bleek al snel niet voldoende. Er wordt geplant, gekeken , gewacht, vergeleken, gegoten en gejuicht bij elke kleine vordering in de plantengroei.