Ronde van de Algarve zoekt opvolger voor Remco Evenepoel: tien Belgen aan de start in Portugal

Remco Evenepoel maakt zaterdag in de Giro zijn debuut in een grote ronde en kan zichzelf dus niet opvolgen in de Ronde van de Algarve (2.Pro), die woensdag start. Normaal wordt de Portugese rittenkoers verreden in februari, maar omwille van het coronavirus werd deze uitgesteld naar mei.

Ondanks de Giro kan de vijfdaagse rittenkoers rekenen op een knap deelnemersveld met zeven WorldTourteams aan de start: UAE-Team Emirates, AG2R-Citroën, Bora-hansgrohe, Deceuninck-Quick Step, Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers en Intermarché-Wanty Gobert. Van Belgische zijde doet ook nog Bingoal-Pauwels Sauzen WB mee in Portugal.

De rittenkoers presenteert voor elk wat wils: twee ritten voor de sprinters, de openingsrit op woensdag en de etappe van vrijdag naar Tavira, een tijdrit op zaterdag in Lagoa, en twee kansen voor de klassementsrenners/klimmers: in de tweede rit naar Alto da Foia en op de slotdag met de rit naar Alto do Malhao.

Met Fabio Jakobsen, die in 2020 twee ritten won in deze rittenkoers, en Sam Bennett komt Deceuninck-Quick Step met twee snelle mannen aan de start, al is het nog niet duidelijk of de Nederlander deze keer wel zal meesprinten. In de Ronde van Turkije deed hij dat nog niet bij zijn rentree in het peloton.

Pascal Ackermann en Ethan Hayter zijn de andere snelle jongens, van Jon Aberasturi en Danny van Poppel mag ook verwacht worden dat ze meedoen in de sprint.

In de strijd om het klassement is Rui Costa in de ronde van zijn land de grote favoriet. De Portugees won de rittenkoers nog nooit. Dan zal hij moeten afrekenen met een jong blok van Ineos Grenadiers, met Jhonathan Narvaez wellicht als kopman. Verder mag éen en ander verwacht worden van Lennard Kämna, die bergop goed uit de voeten kan en ook snel is tegen de klok.

Er staan tien Belgen aan de start in Portugal. De grootste namen zijn Oliver Naesen en Jelle Vanendert. Verder maakt Baptiste Planckaert zijn rentree in het peloton na een maandenlange afwezigheid door een knieblessure die hij opliep in november tijdens een trainingsrit.