Sabine Appelmans: “Padellen is plezanter dan tennissen.” — © Frank Abbeloos

Sabine Appelmans (49) koos twintig jaar geleden voor een nieuw leven en onlangs voor een nieuwe sport: padel. “Mijn leven is nu in balans”, zegt ze. “Vroeger was het moeilijker: naarmate ik klom op de wereldranglijst nam de eenzaamheid toe.”