Julien Reintjens (links) deed op Facebook niet geheimzinnig over zijn plannen, MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez (rechts) liet inmiddels al een tuchtprocedure opstarten. — © Facebook, Belga

Een lokale MR-politicus bevindt zich in heet vaarwater nadat bleek dat hij aanwezig was op ‘La Boum 2’, het evenement in het Brusselse Ter Kamerenbos dat zaterdag uitdraaide op een (nieuwe) veldslag met de politie.