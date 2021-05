Gent

Plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs moest zich dinsdag voor het eerst voor de Gentse rechtbank verantwoorden voor seksisme en discriminatie na een veelbesproken lezing op UGent in 2019. Zover kwam het niet, want zijn advocaat Hans Rieder diende net voor de zitting een wrakingsverzoek in tegen de rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe.