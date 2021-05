Gerardine Soors wint fotowedstrijd van Neos Kinrooi

In maart hebben alle leden van Neos Kinrooi een uitnodiging gekregen om de mooiste plekjes van hun gemeente in de kijker te zetten.

Tijdens een wandeling of fietstocht, in eigen bubbel, dus corona veilig. Aan de wedstrijd was tevens een leuk prijsje verbonden .Uit de mooie foto’s, gestuurd door ijverige Neosleden, werd een keuze gemaakt. De gelukkige winnares is Gerardine Soors, zij heeft een prachtige foto gemaakt van de witbeek in Geistingen. Ze kreeg haar prijs uit handen van Jean Reumers. Het is een geschenkbon, die kan besteed worden bij de plaatselijke handelaars van Kinrooi.