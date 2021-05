Er is een nijpend tekort aan arbeidsartsen, die in deze coronacrisis nochtans onmisbaar zijn geweest. Slechts 4 procent van het totaal aantal artsen-specialisten in ons land is arbeidsarts, amper 1 procent van alle geneeskundestudenten studeert af in arbeidsgeneeskunde. Dat blijkt dinsdag uit een analyse van de federale jaarstatistieken van de FOD Volksgezondheid door de externe preventiedienst Liantis.