Lakers-ster Anthony Davis verbaast NBA met fenomenaal moment, Carmelo Anthony dringt top 10 aller tijden binnen

Carmelo Anthony (36) is maandag met zijn 14 punten in de met 123-114 verloren wedstrijd tegen Atlanta de top 10 binnengekomen van het topschuttersklassement aller tijden van de NBA.

Anthony heeft nu 27.318 punten achter zijn naam. Hij verdrong Elvin Hayes (27.313 ptn) van de tiende plek. Op de negende plaats staat Moses Malone met 27.409 punten, mogelijk haalt Anthony Malone al dit seizoen in. Portland, het team van ‘Melo’ staat op de zevende plaats in de Western Conference, Atlanta is vijfde in het Oosten.

Verder lukte Russell Westbrook zijn 32e triple-double (14 ptn, 21 rbds en 24 assists) van het seizoen, de 178e uit zijn carrière. Daarmee loodste hij Washington naar een 154-141 zege tegen Indiana, negende in de Eastern Conference. De Wizards staan een plaats lager.

Philadelphia behield de koppositie in het Oosten dankzij een 94-106 zege tegen Chicago. Vijf spelers van de 76ers eindigden in de dubbele punten, Tobias Harris was de topschutter met 21 punten.

In de Western Conference sprong Utah opnieuw naar de leiding. Het versloeg San Antonio met 110-99. De LA Lakers wonnen tot slot met 93-89 van Denver en klommen naar de vijfde stek. Lakers-ster LeBron James kwam niet in actie, hij sukkelt opnieuw met de enkel. Gelukkig konden de Lakers rekenen op Anthony Davis. Die was goed voor 25 punten én een ge-wel-dig blok waarmee hij zijn team in het slot de zege bezorgde.

Uitslagen:

Utah - San Antonio 110 - 99

Chicago - Philadelphia 94 - 106

Memphis - New York 104 - 118

Atlanta - Portland 123 - 114

LA Lakers - Denver 93 - 89

Detroit - Orlando 112 - 119

Washington - Indiana 154 - 141

New Orleans - Golden State 108 - 123

Standen (winstpercentage, gespeelde wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia (x) 67,7 65 44 21

2. Brooklyn (x) 66,2 65 43 22

3. Milwaukee 62,5 64 40 24

4. New York 56,9 65 37 28

5. Atlanta 54,5 66 36 30

6. Miami 53,8 65 35 30

7. Boston 52,3 65 34 31

8. Charlotte 48,4 64 31 33

9. Indiana 46,9 64 30 34

10. Washington 46,2 65 30 35

11. Toronto 41,5 65 27 38

12. Chicago 40,0 65 26 39

13. Cleveland (o) 32,8 64 21 43

14. Orlando (o) 32,3 65 21 44

15. Detroit (o) 29,2 65 19 46

WESTERN CONFERENCE

1. Utah (x) 72,3 65 47 18

2. Phoenix (x) 71,9 64 46 18

3. Denver (x) 66,2 65 43 22

4. LA Clippers (x) 66,2 65 43 22

5. LA Lakers 56,9 65 37 28

6. Dallas 56,3 64 36 28

7. Portland 55,4 65 36 29

8. Golden State 50,8 65 33 32

9. Memphis 50,0 64 32 32

10. San Antonio 48,4 64 31 33

11. New Orleans 44,6 65 29 36

12. Sacramento 42,2 64 27 37

13. Oklahoma City (o) 32,3 65 21 44

14. Minnesota (o) 30,8 65 20 45

15. Houston (o) 24,6 65 16 49

(x) geplaatst voor play-offs

(o) uitgeschakeld voor play-offs

Programma van dinsdag:

Cleveland - Phoenix

Detroit - Charlotte

Milwaukee - Brooklyn

Miami - Dallas

New Orleans - Golden State

Oklahoma City - Sacramento

LA Clippers - Toronto