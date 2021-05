Okra peer denkt aan de moeders

Okra Peer denkt ook aan de moeders in deze coronatijd. De wijkveranwoordelijke bracht een coronaveilig bezoekje aan de moeders met een margriet. Die bloem werd niet zomaar gekozen: ze heeft een geel hart en witte blaadjes. Het gele hart staat voor een mens van goud en de witte blaadjes zijn de engeltjes die het gouden hart beschermen. “We missen onze leden, de leuke babbels en hun glimlach”, klinkt het bij het bestuur. “Hopelijk hebben de meesten al een of zelfs al twee spuitjes gehad. Van zodra we mogen, beginnen we weer aan de werking van Okra. We hebben ons jaarprogramma aangepast.”