Een weekje in de villa van Gert Verhulst in Saint-Tropez? Dat kost 28.500 euro per week

In het stulpje van Gert Verhulst in het Franse Saint-Tropez wordt straks het tweede seizoen van ‘De Verhulstjes’ ingeblikt, maar ook u kunt straks in luxe baden in die forse villa. Al moet u dan wel rekening houden met het prijskaartje. Een week logeren in de ‘Villa Moulin des Graniers’ kost namelijk een aardige duit.

“Prachtige villa met unieke locatie op wandelafstand van het centrum en het strand”, schrijft het immokantoor dat de villa verhuurt. “Villa Moulin des Graniers heeft een uitzicht over de hele baai van Graniers en de golf van Saint-Tropez. De villa is 350 vierkante meter groot, beschikt over een grote woonruimte, mooi eetkamer, en een keuken met bergruimte.”

Het gebouw was oorspronkelijk één van de twee graanmolens die Saint-Tropez rijk was. “De toren bestaat uit een grote slaapsuite met twee badkamers en douches, een grote dressing en een kantoor. Verder ook drie aparte suites met eigen badkamer en dressing, die openen op mooie terrassen met zeezicht.” En voor wie zijn gasten dan nog niet te slapen kan leggen, is er ook “een aparte studio met dubbele slaapkamer, badkamer en klein bureau.”

De toren biedt volgens het immokantoor ook een “adembenemend zicht op de bijhorende tuin” – zeg maar park – van 2.000 vierkante meter, met een verwarmd zwembad. Wie niet wil zwemmen, kan zich ook altijd afbeulen in de fitness. En bij klachten, kan u terecht bij de conciërge die op het terrein woont.

Dat alles kan van u zijn voor de schamele prijs van (minstens) 28.500 euro. Voor één weekje, welteverstaan.